ABD'de gösteri ve yağmalamalar durmuyor
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ABD'de gösteri ve yağmalamalar durmuyor

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde gerçekleştirilen eylemler Los Angeles'ta da devam ediyor.

ABD'de gösteri ve yağmalamalar durmuyor
01.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:13

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde gerçekleştirilen eylemler Los Angeles'ta da devam ediyor. Göstericilerin arasına karışan bazı gruplar tarafından birçok mağaza ve dükkan yağmalanıyor.

George Floyd'un polis tarafından aşırı güç kullanılarak öldürülmesi üzerine başlayan gösteriler devam diyor. Birçok şehirde ulusal muhafızlar yerel polise yardımcı olmak için harekete geçirildi. Korona virüs salgınına rağmen Minnesota, Los Angeles, Miami gibi büyük şehirlerde devam eden gösterilerinin yanı sıra Santa Monica, Long Beach gibi şehirlerde daha küçük çaplı gösteriler için binlerce kişi bir araya geldi.

Sokağa çıkma yasakları devrede

Güney California'da aralarında Los Angeles, Santa Monica, Pasadena, Beverly Hills, Long Beach gibi şehirlerin de bulunduğu birçok yerde akşam saat 16: 00 den başlayarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gün içerisinde göstericiler birçok yerde polis ile karşı karşıya gelirken göstericilerin arasına karışan bazı gruplar tarafından birçok dükkan yağmalandı, yangınlar çıktı. Göstericilerin birçoğu yağmacıları durdurmayı çalışırken polisin zaman zaman çok yakınında bulunan yağmacılara gün içerisinde müdahale etmemesi dikkat çekti.

Akşam saatleri sirenler susmuyor

Akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile caddeler nispeten boşalırken şehir genelinde yağmalar devam ediyor. Polis ise birçok noktada ulusal muhafızlar ile önlem alıyor.

İşyerleri için büyük trajedi

Yağmalama nedeniyle meydana gelen zararın yanı sıra uzun zamandır Covid-19 salgını nedeni ile kapalı kalan ve hafta başında kuralların azaltılması ile açılmaya başlayan dükkanlar yağmalama korkusu ile tekrar kapandı. Birçok mağaza ve dükkan girişlerini kapatarak, yağmacıların dokunmaması için mesajlar yazıyor. Ne zaman tekrar açılabilecekleri sorusu ise iş yerlerini tedirgin ediyor.

Washington'da sokağa çıkma yasağı

Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başkent Washington DC'de de olaylar çıktı. Şiddet olaylarının giderek artması ile başkent sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, yerel saatle pazar 23.00'ten, Pazartesi 06.00'ya kadar geçerli olacak. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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