ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Stuart Air Show öncesinde antrenman uçuşu yapan gösteri uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

04.11.2019 11:24
ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Stuart Air Show öncesinde antrenman uçuşu yapan gösteri uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

 

Florida eyaletindeki Stuart kentinde yer alan Witham Field Havaalanı'nda düzenlenen Stuart Air Show etkinliğinde, OV-1 Mohawk tipi küçük uçak düştü. Uçağın hava gösterisi öncesinde antrenman için havalandığı, düşüş nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

 

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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