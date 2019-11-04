ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

04.11.2019 11:11

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Stuart Air Show öncesinde antrenman uçuşu yapan gösteri uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Florida eyaletindeki Stuart kentinde yer alan Witham Field Havaalanı'nda düzenlenen Stuart Air Show etkinliğinde, OV-1 Mohawk tipi küçük uçak düştü. Uçağın hava gösterisi öncesinde antrenman için havalandığı, düşüş nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Uçağın düşüş anı

-Düşüşten sonraki patlama ve yükselen alevler

Kaynak: DHA