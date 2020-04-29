ABD'de görevli Türk kökenli polis memuru koronavirüsün yansımalarını DHA'ya anlattı
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ABD'de görevli Türk kökenli polis memuru koronavirüsün yansımalarını DHA'ya anlattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

ABD'de görevli Türk kökenli polis memuru koronavirüsün yansımalarını DHA'ya anlattı
29.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:41

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. ABD'nin Florida eyaleti Polis Departmanı'ndaki cinayet masasında görevli Türk kökenli polis memuru Berk Öcal, Demirören Haber Ajansı'na  ABD'deki koronavirüs faciasını gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Öcal koronavirüs nedeniyle birçok kişideki işsizlik, aile sorunları ve içinde bulundukları bu tarz depresyon, psikolojik durumlar yüzünden alkollü araç kullanımı, dikkatsiz araba kullanma yüzünden birçok ölüm oldu ve olmaya da devam ediyor" dedi. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bilançosunun ağırlaştığı ABD'nin Florida eyaletinde görevli Türk kökenli polis memuru Berk Öcal, ülkedeki durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Miami yakınlarındaki Palm Beach şehrinde görev yapan Öcal "Koronavirüs tehdidi artıyor. Koronavirüs ilk olarak Güney Florida'ya geldiğinde en iyi çalışmaları yapan Miami Dade County ve Miami şehriydi. Florida eyaletinde okullar sene sonuna kadar kapalı kalacak. İnternetten eğitime devam ediliyor. Önümüzdeki sene için hala planlar belli değil. Okullar açılacak mı ya da internet üzerinden mi devam edecek hala beklemedeyiz. Hayatımız belirsiz" ifadelerini kullandı

KORONAVİRÜS ABD'DE PSİKOLOJİYİ BOZDU

5 yıldır eyaletteki polis departmanında çalışan Öcal, "Florida eyaleti polisi olarak bizim de görevlerimiz çok yoğunlaştı. Bu dönem içerisinde Amerikan Federal Hükümeti bekar, evli ve çocuklu ailelere belli bir gelirin altındaysa para yardımında bulundu. ve verilen paralar geçtiğimiz hafta itibariyle Amerikan vatandaşlarına ulaşmaya başladı. Bir çok duyum ve ihbar alıyoruz. Salgın nedeniyle birçok kişideki işsizlik, aile sorunları ve içinde bulundukları bu tarz depresyon, psikolojik durumlar yüzünden alkollü araç kullanımını arttırdı" diye konuştu. 

SALGIN DIŞINDA ÖLÜMLER ARTTI

Öcel yaptığı açıklamada, "Halkın psikolojisi bozuluyor. Salgın psikolojisine bağlı dikkatsiz araba kullanma yüzünden birçok ölüm oldu ve olmaya da devam ediyor. Cinayetler arttı. Bu son iki hafta neredeyse her gün cinayet mahallinde ve olay yerlerindeyim" dedi.

"ABD'DE 45 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR"

 ABD'de 21 yıldır yaşayan ve ülkede polis olarak görev yapan Berk Öcal, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de işsizliğin artacağına dikkat çekti. Öcal açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Florida eyaletindeki bütün tatil, eğlence merkezleri, parklar, restoranlar hala kapalı ve ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi verilmiyor. Orlando şehrindeki Disney World 2021'e kadar kapalı kalacağını bildirdi. Bu da neredeyse 45 bin kişinin işsiz kalacağı anlamına geliyor.  Disney World eyaletin en büyük işvereni, kimse önümüzdeki dönem içerisinde ne olacağı konusunda pek önünü göremiyor"

" 'BİZ BİZE YETERİZ' KAMPANYASINI DESTEKLİYORUM"

Öcal Türkiye'nin salgınla mücadelesini yakından takip ettiğini ifade ederek, "Biz bizeyiz. Biz bize yeteriz. Bu kampanyayı destekliyorum. Lütfen bu destek konusu çok önemli. Bu vesileyle hepinizin Mübarek Ramazan'ı en içten dileklerimle kutluyorum. Lütfen sabırlı olalım, yetkilileri dinleyelim ki bu dönemi en az zararla atlatmak için en iyi adım olacak. Koronavirüs (Covid-19) sürecinin en kısa sürede sonuçlanmasını herkesin normal yaşantısına dönmesini gönülden temenni ediyorum. Bu süreçte evde kalalım, tedbirleri elden bırakmayalım. Çünkü biz bize lazımız. Miami'den en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiler" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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