ABD'de görev yapan Türk profesörden hipertansiyon hastalarına "dans edin" önerisi
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ABD'de görev yapan Türk profesörden hipertansiyon hastalarına "dans edin" önerisi

ABD'deki Teksas Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Hipertansiyon Bölüm Şefi Prof. Dr. Meryem Tuncel, hipertansiyon hastalarına stresten uzak kalmaları ve dans etmeleri önerisinde bulundu.

ABD'de görev yapan Türk profesörden hipertansiyon hastalarına
03.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:06

ABD'deki Teksas Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Hipertansiyon Bölüm Şefi Prof. Dr. Meryem Tuncel, hipertansiyon hastalarına stresten uzak kalmaları ve dans etmeleri önerisinde bulundu.

Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de görev yaptığı klinikte çok ağır yüksek tansiyon vakalarını bile tedavi ettiklerini söyledi.

Yüksek tansiyon rahatsızlığının, dünyada ve Türkiye'de gelişen şartlarla çok yaygın bir sağlık problemi olduğunu ifade eden Tuncel, "Yüksek tansiyon tedavinizde hayat tarzınız önemli. Ağırlık kaldırma, koşma gibi olmamak şartıyla spor öneriyorum. Yürümeyi öneriyorum. Günde 30-45 dakika arasında orta hızda bir yürüme ve yürürken de nefesinizi daralmadan konuşabilmeniz çok önemli. Kilo tüm hastalıklar için risk. Kiloya da dikkat." diye konuştu.

Tuncel, hastalara az tuz kullanmaları ve bitkisel ürünlerle beslenmeleri tavsiyelerinde bulunarak "Hiç et yemeyin de diyemem çünkü et yememek size stres veriyorsa arada bir yiyin ama sebze ağırlıklı beslenmekte fayda var. Sebzeyi de çok fazla pişirmemeyi öneriyorum. Ben sebzeleri ya salatada ya da buharda tuz eklenmeden az pişmiş olarak tüketilmesini faydalı buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Dans edin" önerisi

Yüksek tansiyonda stresin olumsuz etkisi olduğuna işaret eden Tuncel, hastaların stres azaltıcı faaliyetlere ağırlık vermesi gerektiğini dile getirdi.

Yüksek tansiyon hastalarına, hem spor yapmaları hem de psikolojilerinin düzelmesi için en iyi uğraş olarak dans etmelerini önerdiğini anlatan Tuncel, şunları kaydetti:

"Yüksek tansiyonda stres çok önemli. Dans edince insan aynı zamanda neşeli müziğin de etkisiyle mutlu oluyor. Bu işler beyinden yönlendiriliyor. Beyni rahatlatmak, mutlu etmek için müzik ve dans çok önemli. Dans öyle bir spor ki hem mutlu oluyorsunuz hem de tek başınıza yapabileceğiniz bir spor. Bir hareketli türkü koyup kendi kendinize dans edebilirsiniz, kendi kendinize halay da çekebilirsiniz. Kendi başınıza bir partnere ihtiyaç olmadan bunu yapabilirsiniz. Koyun müziğinizi, kendi başınıza evinizde dans edin, halay çekin. 'Mardin kapı şen olur' diye koyup oynayın."

Kaynak: AA

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