ABD'de Gökdelenler 'Yılda 600 Milyon Kuşun Ölümüne Neden Oluyor'

ABD'deki gökdelenlerin yılda yaklaşık 600 milyon kuşunun ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Cornell Kuşbilimi Laboratuvarı adlı kuruluşun araştırmasına göre gökdelenlerin yapay ışıkları nedeniyle yön duygularını kaybeden hayvanlar binalara çarparak yaralanıyor, çoğu kez de ölüyor.

Bilançonun özellikle kuşların göç mevsiminde daha ağır olduğu belirtiliyor. İlkbahar ve sonbaharda Kanada ve Latin Amerika arasında milyarlarca kuş göç ediyor.

Sonuçları "Frontiers in Ecology and the Environment" adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD'de kuşlar için en tehlikeli kent Chicago. Bunu Houston ve Dallas izliyor. Bu kentler, kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor.

Göç mevsiminde binlerce kilometre yol kat eden kuşların yolculukları cam binalara çarpmaları nedeniyle birkaç saniye içinde son buluyor.

Uzmanlara göre, birçok kuş gece uçuyor. Gökdelenlerin ışığı kuşları çektiği için hayvanlar birbirleriyle çarpışıyor ya da binalara çarpıyor.

'Gökdelenler, gece ışıklarını kapatmalı'

Bazı kuşlar için binaların ışıkları o kadar yanıltıcı oluyor ki, nereye gideceğini bilemeyen hayvanlar saatlerce kanat çırıpıyor. Kuşlar sonunda bitap düşüp, kendileri için güvenli olmayan yerlere inmek zorunda kalıyor.

Önünde ev bitkisi olan pencereler de kuşlar için yanıltıcı oluyor. Kuşlar güvenli bir yere ineceklerini düşünerek buralara yöneliyor.

Parklar ve bahçelerin yakınlarındaki ışığı yansıtan camlar da kuşlar için tehlikeli olarak kabul ediliyor.

New York City Audubon adlı yaban hayatını koruma örgütü, yüksek binaların iki göç mevsiminde gece ışıklarını söndürmesi çağrısında bulunmuştu.