ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı

NEW New York'ta, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun kaldırılması için düzenlenen gösteride 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı
18.09.2020 03:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 03:20

NEW New York'ta, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun kaldırılması için düzenlenen gösteride 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

New York'un Manhattan adasındaki Federal Plaza isimli devlet binası önünde, ICE kurumunun gözaltında bulundurduğu göçmenlere karşı uygulamalarının eleştirildiği gösteriye müdahale eden polis, en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de göçmenlere karşı Trump yönetimi döneminde alınan kararlara ve kaçak göçmenlerin tutuklu bulunduğu ICE merkezlerindeki "kötü muameleye" karşı Manhattan'ın mahkemelerinin ve hükümet binalarının yer aldığı Foley Meydanı'nda toplanan göstericiler polis tarafından engellenmek istendi.

ICE merkezinin de bulunduğu Federal Plaza isimli devlet binasına doğru yürüşe geçen göstericilere New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı polislerce müdahale edildi.

Broadway Caddesi'ne dağılan göstericiler ile NYPD polisi arasında yaşanan kovalamaca sonunda en 20 göstericinin tutuklanması AA kameraları tarafından kaydedildi.

Yüzlerce polisin müdahale ettiği olayda gözaltına alınan kadın ve erkek göstericiler, kelepçe takılarak ICE'a ait otobüslere bindirildi.

ICE karşıtı protestocular, dün de Federal Plaza önünde toplanarak binaya zorla girmeye çalışmış, polislerin engellemeye çalıştığı göstericiler giriş kapısının camlarını kırmış ve yerlere sprey boayalarla sloganlar yazmıştı.

ABD'de, "ICE'ı kapat" adı altında toplanan grup, daha önce de belgesiz göçmenlerin tutuklanmasını ve göçmen ailelerin çocuklarından ayırılması politikalarını eleştiren gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mücahit Oktay
Mücahit Oktay
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Adnan Menderes Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Erol Evgin Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tisserand Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 03:24:08. #1.14#
title