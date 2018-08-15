ABD'de Göçmen Protestoları Devam Ediyor

NEW ABD'nin New York kentinde bir araya gelen aktivistler, göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilmesini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikasını protesto etti.

Manhattan bölgesindeki Fildişi Sahili Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen New York Göç Koalisyonu üyeleri, ülkede göçmen statüsünde yaşayan Bammy Doumbia'nın sınır dışı edilmesine ve ülkenin göç politikasına tepki gösterdi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde "Yasağa hayır, duvarlara hayır", "Birleşen insanlar asla yenilmez" ve "Aileleri ayırmayın" yazılı dövizler taşıdı.

New York Göç Koalisyonu üyesi Aber Kavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fildişi Sahili'nden Doumbia'nın 30 yıldır ABD'de yaşadığını, ancak geçen ay sınırda tutuklanıp hakkında sınır dışı kararı alındığını belirtti.

Başkan Trump'ın göçmen politikasını eleştiren Kavaş, Fildişi Sahili Konsolosluğundan Doumbia'nın sınır dışı olayının iptalini istediklerini dile getirdi.

ABD'de çok sayıda Afrikalı göçmen olduğuna ve bazılarının ailelerinden ayrılmaya çalıştığına işaret eden Doumbia, "Trump'ın politikaları sonucu insanlar, çocuklar ailelerinden ayrılıyor. İnsanlar sınır bölgelerinde ailelerinden koparılıp tutuklanıyor ve sınır dışı ediliyor. Bu, bir insanlık meselesi." diye konuştu.