ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin aşı onayı sonrası önemli gelişme

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs(Covid-19) aşısını acil kullanım için onayladı.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs

(Covid-19) aşısını acil kullanım için onayladı. ABD medyası, aşı en kısa sürede onaylanmazsa FDA Başkanı Stephen Hahn'ın görevden alınacağını öne sürdü.

ABD'de FDA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının acil kullanımı için onay verdi. FDA'dan yapılan açıklamada, "Mevcut verilerin toplamı, Pfizer/BioNTech aşısının Covid-19'u önlemede etkili olabileceğine dair net kanıtlar sunuyor. Veriler ayrıca, bilinen ve potansiyel faydaların, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığını destekliyor bu da aşının sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü milyonlarca insanda kullanımını desteklemektedir. Buna karar verirken, FDA, mevcut güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi bilgilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptığına dair kamuya ve tıp camiasına güvence verebilir" denildi."HAHN İŞİNİ KAYBEDEBİLİR" İDDİASIABD medyasının Beyaz Saray'daki kaynaklara dayandırdığı haberler de, söz konusu aşı için acil kullanım onayı en kısa sürede verilmezse FDA Başkanı Stephen Hahn'ın kovulabileceği öne sürüldü. FDA'nın aşı onayı konusundaki onayı ise bu kovulma tehlikesi nedeniyle verildiği ifade edildi.

TRUMP'TAN FDA PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ni (FDA) hedef almıştı. Trump, "Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı