ABD'de Gezi Botu Alabora Oldu: 11 Ölü

ABD'nin Missouri gölünde, hem karada hem suda gidebilen "ördek botunun" alabora olmasıyla en az 11 kişi boğuldu. ABD'nin Missouri Eyaletindeki Missouri gölünün kuzeyinde, ördek tipi gezi botu battı. İlk belirlemelerde 11 kişinin hayatını kaybettiği en az 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. Branson Cox Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, bot battıktan kısa süre sonra 3'ü çocuk 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 2 kişinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Stone Bölge Şerifi Doug Rader, batan botta 31 kişi olduğunu teyit ettiklerini bildirdi. Ulusal Meteoroloji Servisi, botun battığı saatlerde rüzgarın hızının saatte 100 kilomete hıza kadar çıktığını açıkladı.

(İHA)