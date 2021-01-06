ABD'de Georgia'daki senatörlük seçimlerinin ilk kazananı Demokrat aday Warnock kazandı

ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için Georgia'da gerçekleştirilen seçimin galibi Demokrat aday Raphael Warnock oldu.

ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için Georgia'da gerçekleştirilen seçimin galibi Demokrat aday Raphael Warnock oldu.

ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimleri sonrasındaki süreçte son aşama için gözler Georgia eyaletinde çevrildi. Eyalette tekrar edilen seçimlerde Senato'daki çoğunluğu belirleyecek iki sandalye için yarışıldı. Gerçekleştirilen seçimin galibi Demokrat aday Raphael Warnock oldu. Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı. Sandıkların kapanmasının ardından Cumhuriyetçi adaylar Kelly Loeffler ve David Perdue ile Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un yarışı başa baş götürdüğü belirtilmişti.

BİDEN'IN İCRAATLARININ KADERİ GEORGİA'YA BAĞLI

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması durumunda, 20 Ocak'ta Başkanlık görevini resmen devralacak olan Joe Biden, reform planlarını hayata geçirmede karşısında güçlü bir muhalefet bulacak. Bunun için Cumhuriyetçilerin Georgia'da oylanan iki sandalyeden birini kazanması yeterli olacak. Demokratların ise Senato'da kontrolü ele geçirmek için Georgia'da oylanan iki sandalyeyi de kazanması gerekiyor. Bu durumda oylamalarda iki partinin yüzde 50-yüzde 50'lik ağırlığı olacak ve Amerikan Anayasası gereği sonucu, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kilit oyu belirleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı