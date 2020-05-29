ABD'de George Floyd'un ölümüne yol açan polise ünlülerden tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de George Floyd'un ölümüne yol açan polise ünlülerden tepki

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memurlarına spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de tepki yağdı.

ABD'de George Floyd'un ölümüne yol açan polise ünlülerden tepki
29.05.2020 02:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:43

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memurlarına spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de tepki yağdı.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncuları Floyd'un gözaltına alınması esnasında hayatını kaybetmesi üzerine, sosyal medya hesaplarından polis şiddeti ve ırksal adaletsizliğe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

NBA tarihinin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Los Angeles Lakers'ın ileri oyuncusu LeBron James, NFL'nin prestijli oyuncusu Colin Kaepernick'in, polis şiddeti ve ırksal adaletsizliğe dikkat çekmek için, Amerikan milli marşı okunurken yere diz çöktüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyahi basketbolcu, Kaepernick'in fotoğrafının sol tarafına ise aynı pozisyonda, Floyd'un boynuna dizi ile bastıran polisin fotoğrafını koyarak "İşte bunun için. Şimdi anladın mı? Yoksa hala senin için bulanık mı?" notunu paylaştı.

Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton da James'in Floyd ile ilgili Instagram hikayelerini kendi sayfasında paylaştı.

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson da Floyd'un fotoğrafının altına, "İkimizin de ismi sonsuza kadar yaşayacak." notunu yazarak tepkisini dile getiren bir başka sporcu oldu.

Olayın yaşandığı eyaletin futbol takımı Minnesota Vikings de stadyumlarının çok yakınında yaşanan olayla ilgili, Twitter hesaplarından, "Toplumumuzdaki herkes korunaklı ve güvende hissetme hakkını hak ediyor." paylaşımında bulundu.

"Ölümüne yol açmadan bu durum çözülmeliydi"

George Floyd'un gözaltına alınırken ölmesine bir tepki de Houston Texans savunma oyuncusu J.J. Watt'tan geldi.

Watt, düzenlediği basın toplantısında, "Videoyu gördüm ve bence iğrenç. Yapılan açıklama bana göre hiçbir anlam ifade etmiyor. Yaşadığı sıkıntıyı açıkça söyleyen biri var, ölümüne yol açmadan bu durum çözülmeliydi. Bunun üzerine güçlü bir şekilde gidilmeli." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

NFL yıldızları Odell Beckham Jr. ve DeMarcus Lawrence, NBA yıldızları Jaylen Brown ve Donovan Mitchell de Floyd'un ölümüyle ilgili hayal kırıklıklarını Twitter hesaplarında paylaşarak tepki veren sporcular arasında yerlerini aldı.

"Onu kibirle öldürdü"

Öte yandan, dünyaca ünlü ses sanatçısı Madonna da Instagram hesabından Floyd'un ölümüyle ilgili polisi suçlayan bir paylaşımda bulundu.

Floyd'un boynuna dizi ile bastıran polisin görüntüsünün altındaki paylaşımında küfürlü ifadeler de kullanan sanatçı, "George Floyd'u kelepçeli ve boynuna bu polisin dizi ile bastırırken seyretmek uzun zamandır gördüğüm en kalp kırıcı görüntüydü. Bu memur, kayda alındığını biliyordu ve onu kibirle öldürdü." sözlerine yer verdi.

"Amerika'daki ırkçılığı yenene kadar, hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmemeli. En çok da polisin." diyen sanatçı, ırkçılığa ve silah zorbalığına olan tepkisini ortaya koydu.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd, pazartesi günü, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan dört polisin işine son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları...
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ergin Ataman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD'de George Floyd'un ölümüne yol açan polise ünlülerden tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 02:46:35. #1.14#
title