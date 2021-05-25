ABD'de George Floyd'un öldürüldüğü kavşağın yakınında silah sesleri duyuldu

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un öldürüldüğü kavşağın yakınlarında silahlı çatışma yaşandığı, polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtildi.

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un öldürüldüğü kavşağın yakınlarında silahlı çatışma yaşandığı, polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtildi.

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin yıl dönümünde, hayatını kaybettiği ve adı sonradan George Floyd Meydanı olarak değiştirilen sokağın 2 blok ötesinde silah seslerinin duyulduğu ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın, Floyd'un ölüm yıl dönümünü anmak için insanların toplanmaya başladığı esnada gerçekleştiği, kısa süre sonra da bir kişinin civardaki bir hastaneye, aldığı hafif kurşun yarası nedeniyle tedavi olmaya geldiği kaydedildi.

Yaralı kişinin, söz konusu olayda yaralanıp yaralanmadığı konusunda net bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Bölgede bulunan Associated Press (AP) muhabirinin, 30 civarında silah sesi işittiği ve bölgedeki bir mağaza vitrininin camlarının kırıldığını gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Polise dayandırılan bilgiye göre, silah seslerinden kısa süre sonra olay yerinden bir aracın hızla uzaklaştığı tespitine de yer verildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay