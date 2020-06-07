ABD'de "George Floyd" protestoları 12. gününde
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ABD'de "George Floyd" protestoları 12. gününde

NEW ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar 12'nci gününe girdi.

ABD'de
07.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:11

NEW ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar 12'nci gününe girdi.

Ülkenin doğu yakası New York'tan batısında Los Angeles'a kadar uzanan protestolarda binlerce kişi adalet ve polis reformları için bugün de sokaklara çıktı.

New York'ta Manhattan'da binlerce kişi Cental Park yakınlarında "Çalınan Hayaller ve Yağmalanan Hayatlar" adı verilen gösteriye katılırken Brooklyn'de de bine yakın gösterici toplandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde ise yaklaşık 150 protestocu, Vali'nin evinin önünde sloganlar attı.

Chicago'da 5 bine yakın kişi gösterilere katılırken Los Angeles'ta da barışçıl protestolar düzenlendi.

Öte yandan Atlanta eyaleti sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Bugün en büyük protestolardan birinin düzenlendiği başkent Washington'da ise dün Beyaz Saray'a çıkan caddenin ortasına büyük harflerle yazılan "Siyahların Hayatı Önemli" sloganı uydu görüntülerine yansıdı.

46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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