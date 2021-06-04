ABD'de George Floyd Meydanı'ndan kaldırılan bariyerler göstericiler tarafından tekrar kuruldu
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ABD'de George Floyd Meydanı'ndan kaldırılan bariyerler göstericiler tarafından tekrar kuruldu

ABD'de George Floyd Meydanı'ndan kaldırılan bariyerler göstericiler tarafından tekrar kuruldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği meydanda uzun süredir duran bariyerler, görevlilerin kaldırmasının ardından göstericiler tarafından tekrar kuruldu.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği meydanda uzun süredir duran bariyerler, görevlilerin kaldırmasının ardından göstericiler tarafından tekrar kuruldu.

Minneapolis'te, Floyd'un polis tarafından gözaltına aldığı esnada yaşamını yitirdiği kavşakta bir yıldır duran bariyerler trafiği tıkadığı gerekçesiyle kaldırıldı. Ancak bölgeyi terk etmek istemeyen göstericilerin mekanın etrafını derme çatma bariyerlerle tekrar çevrelediği bildirildi.

Görevliler tarafından temizlenerek trafiğe açılan 38. Cadde ve Chicago Bulvarı'nın kesiştiği yerde bulunan kavşağın, aktivist topluluk tarafından tekrar kapatılarak trafiğin akışının engellendiği kaydedildi.

Agape olarak bilinen topluluğun, onlarca kişiyi organize ederek kavşağın etrafında şarkı söylemeye başladığı ve Floyd'un resminin bulunduğu alanın etrafındaki sanat eserlerinin kaldırılmasına karşı çıktığı belirtildi.

Kavşak, Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden bu yana trafiğe kapatılmış ancak civardaki bazı sakinler ve işletmeler kavşağın uzun süre kapalı kalmasına tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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