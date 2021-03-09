ABD'de George Floyd gösterisi
09.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:43
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek.
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek. Duruşma önce New York'ta "adalet" talebiyle gösteri düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol