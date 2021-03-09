ABD'de George Floyd gösterisi
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ABD'de George Floyd gösterisi

09.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:43

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek.

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek. Duruşma önce New York'ta "adalet" talebiyle gösteri düzenlendi.

ABD'de George Floyd gösterisi
ABD'de George Floyd gösterisi
ABD'de George Floyd gösterisi
ABD'de George Floyd gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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