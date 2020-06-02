ABD'de George Floyd eylemlerinde polis ve eylemci el ele dua etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de George Floyd eylemlerinde polis ve eylemci el ele dua etti

ABD'de 25 Mayıs'ta, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde, polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde bir protestocu ile sarılıp dua etti.

ABD'de George Floyd eylemlerinde polis ve eylemci el ele dua etti
02.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:08

ABD'de 25 Mayıs'ta, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde, polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde bir protestocu ile sarılıp dua etti.

ABD'de 25 Mayıs'ta, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde Tennessee eyaletindeki Nashville kenti polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde, bir protestocu ile sarılıp dua etti.

Protestocu ile beraber dua eden Nashville polis memuru Garren Hoskins, "Onun söylediği şey benim yetiştirdiğim şeyle aynı ve inanıyorum. Konuşuyordu, bana ve diğerlerine vaaz veriyordu, çünkü yüz yüzeydik. 'Bir insan olarak, bir erkek olarak, sadece dua etmek ister misiniz?' dedim. Bana baktı ve işaret ederek 'kesinlikle' dedi" İfadelerini kullandı.

Aynı adalet arayışında olan taraflara karşı eşit haklar için dua ettiklerini söyleyen Hoskins, "Bu beyefendi çok iyi bir adamdı ve inanıyorum ki orada bir dayanışma yarattı. Bunun, dünyanın görmesi gereken bir şey olduğunu hissettim" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Kamerayı kapalı sanan kadın senatör, toplantının ortasında soyundu! Haber
Kamerayı kapalı sanan kadın senatör, toplantının ortasında soyundu!
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti Haber
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma Haber
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu Haber
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü Haber
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Çetin Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Zemheri Ruşen Güneş Büşra Çerşil Melodi Elbirliler
Şu an buradasınız: ABD'de George Floyd eylemlerinde polis ve eylemci el ele dua etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:08:51. #1.14#
title