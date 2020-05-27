ABD'de George Floyd adlı siyahi adamın ölümü sonrası binlerce kişi polisle çatıştı ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenerek yere yatırılan bir siyahinin hayatını kaybetmesi infiale yol açtı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenerek yere yatırılan bir siyahinin hayatını kaybetmesi infiale yol açtı. Görüntülerin yayılmasından sonra binlerce kişi polis şiddetini protesto etti.View on euronews