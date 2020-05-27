ABD'de George Floyd adlı siyahi adamın ölümü sonrası binlerce kişi polisle çatıştı
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenerek yere yatırılan bir siyahinin hayatını kaybetmesi infiale yol açtı.
27.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:21
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenerek yere yatırılan bir siyahinin hayatını kaybetmesi infiale yol açtı. Görüntülerin yayılmasından sonra binlerce kişi polis şiddetini protesto etti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com