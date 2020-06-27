ABD'de Georg Floyd'un polis şiddetiyle ölümü Berlin'de protesto edildi
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ABD'de Georg Floyd'un polis şiddetiyle ölümü Berlin'de protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

ABD'de Georg Floyd'un polis şiddetiyle ölümü Berlin'de protesto edildi
27.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:46

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

Zafer Anıtı'nın bulunduğu 17 Haziran Caddesi'nde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, ırkçılık protesto edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 metre sosyal mesafeye uyan ve maske takan göstericiler, üzerinde "Irkçılık öldürür", "Siyahilerin hayatı önemli", "Polis şiddeti öldürür" ve "Nefes alamıyorum" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteride yapılan konuşmalarda siyahilerin hem ABD'de hem de Avrupa'da ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek, Avrupa'daki ülkelerin geçmişte Afrika'da çok sayıda kişiyi öldürdüğü ve kıtayı yağmaladığına işaret edildi.

Berlin'deki Filistin toplumunun temsilcisi Assad Kansan da yaptığı konuşmada, ırkçılığın toplumsal bir hastalık olduğunu dile getirerek, "Bununla herkesin mücadele etmesi lazım. Bu bir salgındır." dedi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

Manşet

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