ABD'de Gelirler ve Harcamalar Yükselişini Sürdürdü

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, şubatta sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 artarak beklentiyi karşıladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi de Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, kişisel harcamalar şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Yılın ilk 2 ayında önceki dönemlere kıyasla daha az artan satışlara yönelik piyasa beklentisi de yüzde 0,2 artış seviyesindeydi.



Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan tüketici harcamaları, 2017'nin son çeyreğinde aylık ortalama yüzde 0,5 artış kaydetmişti.



Gelirler 3 aydır yüzde 0,4 artıyor



Rapor, Amerikalıların kişisel gelirlerinin şubatta beklenti paralelinde yüzde 0,4 arttığını da ortaya koydu. Kişisel gelirler, aralık ve ocakta da aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.



Gelirlerdeki güçlü artışın sürmesi tasarruflardaki artışı da beraberinde getirdi. Verilere göre, ülkede tasarruf oranı şubatta yüzde 3,4'e çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



PCE fiyat endeksi beklenti paralelinde



Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık 1,8 arttı. Beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artış seviyesindeydi.



Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi. Böylece Çekirdek PCE fiyat endeksi, yıllık bazda Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



Geçen seneki zayıf ayların gelecek ay hesaplamadan çıkacak olması nedeniyle enflasyonun yüzde 1,9-2,0'ye kadar yükselmesi muhtemel görünüyor. Dolayısıyla enflasyon açısından işler Fed'in istediği yönde ilerlemeye devam ediyor.



Öte yandan, son 2 ayda kişisel harcamalardaki artışın gelirlerdeki artışın altında kalması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde tüketici harcamalarının büyümeyi önceki çeyreklerdeki ölçüde desteklemeyeceği öngörülüyor.