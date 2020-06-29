ABD'de geleneksel olarak düzenlenen onur yürüyüşüne polis müdahalesi
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ABD'de geleneksel olarak düzenlenen onur yürüyüşüne polis müdahalesi

ABD'de geleneksel olarak düzenlenen onur yürüyüşüne polis müdahalesiTuba KARA, (DHA) ABD'de her yıl düzenlenen onur yürüyüşü için toplanan yüzlerce kişi, Washington Square Park'ta polis ile çatıştı.

29.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:25

ABD'de geleneksel olarak düzenlenen onur yürüyüşüne polis müdahalesi

Tuba KARA, (DHA) ABD'de her yıl düzenlenen onur yürüyüşü için toplanan yüzlerce kişi, Washington Square Park'ta polis ile çatıştı.

ABD'nin New York eyaletindeki Foley Meydanı'nda barışçıl bir yürüyüş olarak başlayan ve Washington Square Park'ta toplanan yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı, her yıl düzenlenen onur yürüyüşü, polis müdahalesiyle dağıtıldı.Polis, bir kişinin New York Şehri Polis Teşkilatı (NYPD) aracına grafiti yapmaya çalışması üzerine müdahale edildiğini söyledi. Polisin yürüyüşçülere, biber gazı ve jop ile müdahale ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"POLİS BİR ANDA TUTUKLAMAYA BAŞLADI"

Daha sonra Washington Meydanı'nın kuzeyinden 6. Caddeye doğru çekilen polisin ardından kalabalık grup, 'Bırak gitsinler' ve 'Irkçıyı nasıl hecelersin' NYPD? şeklinde slogan attı. Yürüyüşü düzenleyenlerden Marilyn Suarez (24), 'Herkes çok soğukkanlıydı. Çok rahattı, insanlar dans partileri düzenliyorlardı. Sonra birden herkes polislerin bir kişiyi tutuklamaya çalıştığını gördü. Bir saniyede hepimizi çevreleyen bir sürü polis vardı. Sokakta hızlı bir şekilde hareket ederek, her yerde kalabalığa biber gazı püskürtmeye başladılar. Her şey çok hızlı oldu. Ne olduğunu anlayamadım. ' dedi.

ABD'de geleneksel olarak düzenlenen onur yürüyüşüne polis müdahalesi

Kaynak: DHA

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