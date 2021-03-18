ABD'de geçen yıl 35 dolara satılan 15. yüzyıldan kalma porselen kase yaklaşık 722 bin dolara alıcı buldu
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ABD'de geçen yıl 35 dolara satılan 15. yüzyıldan kalma porselen kase yaklaşık 722 bin dolara alıcı buldu

18.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11
ABD'de geçen yıl 35 dolara satılan 15. yüzyıldan kalma porselen kase yaklaşık 722 bin dolara alıcı buldu

ABD'de geçen yıl ikinci el eşya olarak 35 dolara alınan 15. yüzyıldan kalma Çin yapımı porselen kase açık artırmayla yaklaşık 722 bin dolara satıldı.

ABD'de geçen yıl ikinci el eşya olarak 35 dolara alınan 15. yüzyıldan kalma Çin yapımı porselen kase açık artırmayla yaklaşık 722 bin dolara satıldı.

Ming Hanedanlığı'nın 3'üncü hükümdarı Yongle'nin dönemi olan 1400'lerin başından kalma kase, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu.

Türünün 7 örneğinden biri olan mavi renkte çiçek desenlerinin bulunduğu beyaz küçük kase 721 bin 800 dolara satıldı.

Kasenin İmparator Yongle'nin sarayı için yapıldığı ve diğer parçalarının Tayvan, İran ve İngiltere'deki müzelerde sergilendiği kaydedildi.

Kasenin geçen yıl ABD'nin Connecticut eyaletinde bir evin bahçesinde yapılan ikinci el eşya pazarında 35 dolara satıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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