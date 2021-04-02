ABD'de geçen ay yasa dışı göçmen geçişi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
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ABD'de geçen ay yasa dışı göçmen geçişi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'de geçen ay yasa dışı göçmen geçişi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'ye Meksika sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının martta 171 bini aştığı ve bu rakamın 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık rakam olduğu belirtildi.

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ABD'ye Meksika sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının martta 171 bini aştığı ve bu rakamın 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık rakam olduğu belirtildi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göçmenlik politikalarının sorgulanmasına yol açan Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürüyor.

Washington Post gazetesinin ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (CBP) verilerine dayandırdığı haberine göre, mart ayında ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısı 171 bini aştı.

Bu rakamın 2006'dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğunun altını çizen yetkililer, ocakta Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısının 78 bin 442 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iki ayda ciddi bir sıçrama olduğunu vurguladı.

Ayrıca martta gözaltına alınan refakatsiz göçmen çocuk sayısı da şubata göre yüzde 99 artarak 18 bin 800'ü aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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