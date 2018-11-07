ABD'de Geçen Ay Ölen Genelev Sahibi, Nevada Seçimlerini Kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'de geçen ay hayatını kaybeden ünlü genelev sahibi Dennis Hof, Nevada Eyalet Meclisi seçimlerini kazandı.

SEÇİMLERE KATILMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Trump'a yakınlığıyla bilinen Hof, Cumhuriyetçilerin adayı olarak Nevada'nın Eyalet Meclis'i seçimlerine katılması, partililer arasında da eleştirilmişti.

CANSIZ BEDENİ GENELEVDE BULUNDU

16 Ekim'de 72'nci yaşını cinsel içerikli film yıldızları ve siyasetçi arkadaşları ile kutlayan Dennis Hof'un cansız bedeni, sahibi olduğu genelevlerden birinde bulunmuştu.

ÖLEN KİŞİNİN KAZANMASI HALİNDE PARTİ 1 ADAY BELİRLEYECEK

Euronews'te yer alan habere göre, Nevada'daki seçim yasasına göre, "Seçimlere katılan adayın o yılın Temmuz ayının dördüncü cuma gününde saat 17:00'den sonra hayatını kaybetmesi halinde, adaylığının geçerliği olacağı" belirtiliyor. Ölen kişinin seçimi kazanması halinde, partinin belirleyeceği bir aday yerine getiriliyor.

DEMOKRATLARIN ADAYINA KARŞI DAHA KARİZMATİK GÖRÜLÜYORDU

Donald Trump ekolünü benimseyen Hof, ünlü Moonlight Bunny Ranch dahil olmak üzere Nevada'da 7 genelevin sahibiydi. Demokratların adayına karşı daha karizmatik bir isim olarak görülen Hof aynı zamanda işletmelerinin anlatıldığı HBO'nun Cathouse adlı belgesel dizisinde oynuyordu.