ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Kaynak: AA