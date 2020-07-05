ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 12 yaralı
ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.
05.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:28
ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.
Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
Kaynak: AA