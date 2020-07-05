ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 12 yaralı ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Kaynak: AA