ABD'de gaz rafinerisinde patlama
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde bir gaz rafinerisinde sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki Philadelphia Energy Solutions rafinerisinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Yerel basında çıkan haberlerde patlamada henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Bölgeye gelen acil durum ekipleri çalışmalara başladı ve bölgeye giden yollar kapatıldı. - PENNSYLVANIA
Kaynak: İHA
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