ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polisin yargılanması için juri seçimi başlıyor

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memurunun yargılanması için jüri seçimi bugün başlıyor.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memurunun yargılanması için jüri seçimi bugün başlıyor.

Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao adlı üç eski polis, hükümet yetkisi altında hareket ederken Floyd'un anayasal haklarını ihlal etmek suçlamasıyla açılan federal davada yargılanacak.

St. Paul kenti federal mahkemede başlayacak jüri seçiminde 12 asil 6 yedek olmak üzere toplam 18 kişi belirlenecek.

Davaya bakacak federal yargıç Paul Magnuson'un jüri seçiminin iki günde tamamlanıp haftaya yargılamanın başlayabileceğini belirttiği aktarıldı.

Lane, Kueng ve Thao, Chauvin'e, Floyd'un ensesine ölümcül şekilde basarken gerekli müdahaleyi yapmamakla etmemekle ve Floyd'un tıbbi ihtiyaçlarına kasıtlı olarak kayıtsız kalmakla suçlanıyor.

Ölümle sonuçlanan anayasal hak ihlalleri cezalarının ömür boyu hapis veya idam ile sonuçlanabileceği ancak federal ceza kılavuzundaki karmaşık hafifletici sebepler nedeniyle bu katı cezaların son derece nadir uygulandığı belirtiliyor.

Ayrıca 3 eski polis hakkında eyalet tarafından yönlendirilen "cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklık etme" suçlamaları bulunuyor. Bu davanın görülmesine 13 Haziran'da başlanması bekleniyor.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.