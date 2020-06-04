ABD'de Floyd için düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 10 bini geçti ABD'nin siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.

ABD'nin siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.

Associated Press ajansının, ülke çapında polis departmanlarından derlediği bilgiye göre, Floyd'un ölümünün ardından Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde patlak veren ve diğer şehirlere sıçrayan gösterilerde 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin yaklaşık dörtte birinin Los Angeles'ta gözaltına alındığı, Los Angeles'ın ardından en fazla gözaltıların New York, Dallas ve Philadelphia'da yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınanların büyük bölümünü, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin ve "dağılma" emrine uymayanların oluşturduğu, yüzlercesinin de soygun ve yağmalamayla suçlandığı kaydedildi.

Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA