ABD'de Floyd cinayeti protestoları başkente sıçradı
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ABD'de Floyd cinayeti protestoları başkente sıçradı

ABD'de Floyd cinayeti protestoları başkente sıçradı Polis göstericilere müdahale ettiABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd cinayeti protestoları başkent Washington'a sıçradı ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George...

31.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:59

ABD'de Floyd cinayeti protestoları başkente sıçradı

Polis göstericilere müdahale etti

WASHINGTON(İHA)-ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd cinayeti protestoları başkent Washington'a sıçradı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Floyd'un ölümünün ardından Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülmüş, cinayeti protesto etmişti. Protestolar, gün geçtikçe artarak devam etti ve tüm ülkeye yayıldı. Başkent Washington'da Floyd cinayetini protesto eden yüzlerce kişi sokağa döküldü. Protestocular, "Nefes alamıyorum", "Siyah hayat önemlidir", "Ben Floyd'um" sloganları attılar.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada kendi destekçilerine çağrıda bulunmuş, destekçilerine kendisini desteklemek amacı ile bu akşam Beyaz Saray önünde toplanmalarını istemişti.

ABD'de Floyd cinayeti protestoları başkente sıçradı

Kaynak: İHA

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