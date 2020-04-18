ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Jacksonville kentindeki plajlarda koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

– Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida 'daki Jacksonville kentindeki plajlarda koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

Dünyayı etkisis altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verildi. Jacksonville kentindeki plajların akşamüstü açılacağını öğrenen halk plajlara akın etti.

SAHİLLERDE TEDBİR ESNETİLDİ

Sosyal mesafe kuralının uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Lenny Curry, sadece sahilde gezinmenin ve bisiklet kullanmanın müsaade edildiğini belirtti. Başkan Curry kısmen açılan plajlar için "Normal yaşama giden yolu başlangıcı" dedi. Koronavirüs salgının ilk zamanlarında plajları kapatmamakla eleştirilmişti. Diğer yandan Santa Cruz, Kalifornia yetkilileri ise sahilde sörf yapılmasına izin verdi. Öte yandan bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin (covid-19) testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti. Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar getirilmişti.

- Abd

Kaynak: DHA