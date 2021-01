ABD'de fırtınayla sürüklenen dolu yakıt tankı trafikte panik yarattı

ABD'nin Montana eyaletindeki otoyolda fırtınanın etkisiyle kopan 19 bin litrelik yakıt tankeri trafikte panik yarattı. O anlar bir sürü tarafından cep telefonuyla an be an kayda alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Montana eyaletine bağlı Great Falls kentini fırtına vurdu.Elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın etkisi trafikte de hissedildi. Great Falls kentindeki oto yolda yakıt tankerine ait yakıt tankı fırtıtına nedeniyle otoyola düştü. Trafikte paniğe neden olan 19 bin litrelik dolu yakıt tankı fırtınanın etkisiyle otoyola savruldu.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARI TEĞET GEÇTİ

Otoyolda şehir merkezine doğru hareket eden Christian Cassell adlı sürücü o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yakıt tankeri seyir halindeki araçları teğet geçerek, yol levhasına çarparak durabildi. Christian Cassell, yakıt tankerinin patlamadan durabilimesini büyük şans olarak değerlendirdi.

