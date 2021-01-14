ABD'de fırtınayla sürüklenen dolu yakıt tankı trafikte panik yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de fırtınayla sürüklenen dolu yakıt tankı trafikte panik yarattı

14.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:11
ABD'de fırtınayla sürüklenen dolu yakıt tankı trafikte panik yarattı

ABD'nin Montana eyaletindeki otoyolda fırtınanın etkisiyle kopan 19 bin litrelik yakıt tankeri trafikte panik yarattı.

ABD'nin Montana eyaletindeki otoyolda fırtınanın etkisiyle kopan 19 bin litrelik yakıt tankeri trafikte panik yarattı. O anlar bir sürü tarafından cep telefonuyla an be an kayda alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Montana eyaletine bağlı Great Falls kentini fırtına vurdu.Elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın etkisi trafikte de hissedildi. Great Falls kentindeki oto yolda yakıt tankerine ait yakıt tankı fırtıtına nedeniyle otoyola düştü. Trafikte paniğe neden olan 19 bin litrelik dolu yakıt tankı fırtınanın etkisiyle otoyola savruldu.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARI TEĞET GEÇTİ

Otoyolda şehir merkezine doğru hareket eden Christian Cassell adlı sürücü o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yakıt tankeri seyir halindeki araçları teğet geçerek, yol levhasına çarparak durabildi. Christian Cassell, yakıt tankerinin patlamadan durabilimesini büyük şans olarak değerlendirdi. 

GÖRÜNTÜ  DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Yakıt tankının sürüklenme anı

-Tabelanın düşüş anı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de fırtınayla sürüklenen dolu yakıt tankı trafikte panik yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:11:40. #1.14#
title