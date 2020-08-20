ABD'de fırtınada TIR böyle devrildi ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir TIR'ı devirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

Florida eyaletinde etkisini gösteren fırtına ile birlikte esen şiddetli rüzgarlar bir TIR'ı devirdi. Eyalette bulunan DeLand ilçesinde otoyolda ilerleyen TIR'ın devrildiği o anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerel medya, TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığını duyururken; polis, görüntüleri, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz" ifadeleriyle yayınladı. Öte yandan, şiddetli rüzgarın elektrik direklerini de devirdiği 11 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği ifade edildi.

Kaynak: DHA