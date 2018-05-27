ABD First Lady'yi Konuşuyor: 15 Gündür Kayıp, Sağlık Durumundan Endişe Ediliyor!

ABD basını, bir süre önce böbrek ameliyatı olduktan sonra 15 gündür kimsenin yüzünü görmediği First Lady Melania Trump'ın 'nerede' olduğu sorusunu sordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ameliyat başarılı geçti' açıklamasına karşın, Melania Trump'ın kötü bir ameliyat geçirerek iyileşemediği iddiaları yer alıyor.

KAYIP OLMASI ŞÜPHE UYANDIRDI

ABD basını, First Lady Melania Trump'ın ameliyat olduktan sonra 15 gündür hiçbir şekilde görüntülenmemesinin 'şüpheli' olduğu yorumunda bulundu.

Yaklaşık 2 hafta önce ABD'nin başkenti Washington'daki Walter Reed Medical Center'da ameliyat olan Melania Trump'ın bu operasyonu başarılı geçtiği açıklanmıştı.

İYİLEŞMEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Yerel basın, ameliyatın başarılı geçmesine rağmen 15 gündür kamuoyunun karşısına çıkmayan Melania Trump hakkında kulislerde iyileşemediği iddiaları ortaya atıldı.

GAZETECİLER PENCEREYE BAKTI AMA KİMSEYİ GÖREMEDİ

Öte yandan, Trump'ın geçen hafta Melania Trump'ın sağlığıyla ilgili Beyaz Saray'da konuşan Trump, Melania harika, bize şimdi bakıyor' diyerek pencereyi işaret etmiş, ancak pencereye doğru bakan gazetecilerin pencerede kimseyi görmemişti. ABD basını bu olayı kafa karıştırıcı olarak yorumluyor.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın dışında basının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ı göstererek, "Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor" yorumunu yapmış fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray'a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı görülmüştü.