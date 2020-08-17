ABD'de Firmalardan Oy Vermeye Teşvik Kampanyası Amerika'da yüzlerce şirket ve kuruluş, halkı 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etmek için farklı yöntemler kullanıyor.

Amerika'da yüzlerce şirket ve kuruluş, halkı 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etmek için farklı yöntemler kullanıyor. Birçoğu seçim günü çalışanlarına izin verirken, diğerleri seçmenlerin kayıt yaptırmalarına yardım ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com