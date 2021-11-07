ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı - Haberler
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ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı olduğu için durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak bir dizi kaza yaptı ve ardından durarak köprüden atladı.

ABD'nin Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı olduğu için durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak bir dizi kaza yaptı ve ardından durarak köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Bryan Gray'in kaçışını polis helikopteri görüntüledi.

Florida eyaletinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü, çalıntı araçla polisten kaçamaya başladı. Edison köprü üzerine gelen şüpheli Bryan Gray, köprünün üstünde aşırı süratten dolayı bir dizi kaza yaparak durdu. Köprünün üstünden atlayan ve yüzerek kaçamaya çalışan Gray, sahil güvenlik tarafından yakalandı. O anları, polis helikopteri saniye saniye görüntüledi. Yetkililer, görüntüleri "Hapishaneye dalış" başlığıyla paylaştı.

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

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