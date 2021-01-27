ABD'de filler yağan karın tadını böyle çıkarttı
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ABD'de filler yağan karın tadını böyle çıkarttı

27.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:47
ABD'de filler yağan karın tadını böyle çıkarttı

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Reid Park Hayvanat Bahçesi'nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü yoğun ilgi gördü.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Reid Park Hayvanat Bahçesi'nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü yoğun ilgi gördü. 

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson şehrindeki Reid Park Hayvanat Bahçesi'nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü yoğun ilgi gördü. O anlar Reid Park Hayvanat Bahçesi'ndeki görevliler tarafından kayda alındı.Görüntüleri kayda alan hayvanat bahçesi görevlisi "Hayvanların çoğu, bugünkü kar yağışı sırasında ısıtılmış evlerinde rahat kaldı, ancak fil sürüsü dışarıda kalıp oyun oynamayı tercih etti" dedi. Yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü sosyal medyadan yoğun ilgi gördü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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