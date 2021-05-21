ABD'de Filistinlilerin haklarını savunan Müslüman sivil toplum kuruluşuna siber saldırı
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ABD'de Filistinlilerin haklarını savunan Müslüman sivil toplum kuruluşuna siber saldırı

ABD'de Filistinlilerin haklarını savunan Müslüman sivil toplum kuruluşuna siber saldırı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in saldırı ve baskılarına karşılık Filistinlilere destek verdikleri için yoğun siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in saldırı ve baskılarına karşılık Filistinlilere destek verdikleri için yoğun siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

CAIR'den yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının son bir haftadır on milyonlarca bot kullanarak kendilerine yönelik yoğun bir siber saldırı kampanyası başlattığı belirtildi.

Bir kısmı Orta Doğu kaynaklı olduğu tespit edilen saldırılar nedeniyle CAIR'in internet sitesinde kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandığı ancak daha sonra saldırıların engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Örgütümüzü hedef alan bilgisayar korsanlarının bunu, Filistin özgürlüğünü ve insan haklarını savunan eylemlerimize yanıt olarak yaptıklarına dair hiçbir şüphemiz yok." ifadesi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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