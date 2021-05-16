ABD'de Filistin'e destek gösterisi
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ABD'de Filistin'e destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Gösterinin havadan görüntüleri Pankart detayları Göstericilerin slogan atması Araç konvoyundan detaylar ABD'nin Paterson kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını protesto için bir araya geldi.

Gösterinin havadan görüntüleri

Pankart detayları

Göstericilerin slogan atması

Araç konvoyundan detaylar ABD'nin Paterson kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını protesto için bir araya geldi.

ABD'de Filistin'e destek gösterisi
ABD'de Filistin'e destek gösterisi
ABD'de Filistin'e destek gösterisi
ABD'de Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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