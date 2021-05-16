ABD'de Filistin'e destek gösterisi

Gösterinin havadan görüntüleri Pankart detayları Göstericilerin slogan atması Araç konvoyundan detaylar ABD'nin Paterson kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını protesto için bir araya geldi.