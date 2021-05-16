ABD'de Filistin'e destek gösterisi
Gösterinin havadan görüntüleri Pankart detayları Göstericilerin slogan atması Araç konvoyundan detaylar ABD'nin Paterson kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını protesto için bir araya geldi.
Gösterinin havadan görüntüleri
Pankart detayları
Göstericilerin slogan atması
Araç konvoyundan detaylar ABD'nin Paterson kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını protesto için bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol