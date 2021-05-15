ABD'de Filistin'e destek gösterisi
Pankart ve Filistin bayrağı detayları Göstericilerin slogan atması Göstericilerle röportajlar Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Pankart ve Filistin bayrağı detayları
Göstericilerin slogan atması
Göstericilerle röportajlar
Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol