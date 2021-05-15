ABD'de Filistin'e destek gösterisi
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ABD'de Filistin'e destek gösterisi

ABD'de Filistin'e destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Pankart ve Filistin bayrağı detayları Göstericilerin slogan atması Göstericilerle röportajlar Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Pankart ve Filistin bayrağı detayları

Göstericilerin slogan atması

Göstericilerle röportajlar

Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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