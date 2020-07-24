ABD'de filin havuz keyfi binlerce kez izlendi
ABD'de filin havuz keyfi binlerce kez izlendiABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde 'Colonel' adlı fil, hava sıcaklığının yükselmesiyle havuza girdi.
24.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:46
ABD'de filin havuz keyfi binlerce kez izlendi
ABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde 'Colonel' adlı fil, hava sıcaklığının yükselmesiyle havuza girdi. Filin havuz keyfi görüntüsü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Teksas'taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde başlarda havuza girmeyi reddeden Colonel adlı fil, hava sıcaklıklarının rekor kırmasıyla kendiliğinden suya girdi. Colonel'in havuz eğlencesi bakıcıları tarafından görüntülendi. Suda sürekli yatar pozisyonda kalan filin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü, binlerce kez paylaşıldı.
Kaynak: DHA