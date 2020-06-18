ABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi
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ABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi

ABD'nin Ohio eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait sözleşmeli okul zincirinin hibe için yaptığı başvuru reddedildi.

ABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi
18.06.2020 02:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:10

ABD'nin Ohio eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait sözleşmeli okul zincirinin hibe için yaptığı başvuru reddedildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Ohio'da 12 farklı şubesi bulunan FETÖ'ye ait Horizon Science Academies (HSA) isimli sözleşmeli okulun, yeni eğitim-öğretim yılı için yaptığı hibe başvurusunun eyaletin eğitim bakanlığı tarafından kabul edilmediği belirtildi.

FETÖ okulunun, "Kaliteli Toplum Okulları Destek Yardımı" isimli hibe programına başvurduğu ancak Ohio'daki eğitim faaliyetlerini bir başka eyaletteki eğitim kurumu üzerinden yürüttüğü ve bu kurumun eyalete "yabancı kuruluş" olarak kaydettirilmediği için başvurunun kabul edilmediği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, Ohio'da faaliyet gösteren HSA'nın Illinois eyaletindeki bir başka FETÖ okulu olan Concept Schools üzerinden faaliyet gösterdiğini, bunun da yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Halk Okulları Ofisi Direktörü Karl Koenig, "Concept Schools, Ohio Dışişleri Bakanlığı ofisine yabancı bir şirket olarak kayıtlı değildir ve bu nedenle Ohio'da yasal olarak gerekli şartları karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.

Hibe başvurusu reddedilen FETÖ okulu yönetiminin ise Ohio Eğitim Bakanlığına dava açtığı bildirildi.

Ohio Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde söz konusu hibe programının detaylarına ilişkin bilgi yer alıyor. Buna göre, mali yıl içinde okullara ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için 1750 dolar, diğer tüm öğrenciler için de 1000 dolara kadar hibe veriliyor.

Alabama'daki FETÖ okulunun açılışı da reddedilmişti

Geçen hafta da Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonu'nda yapılan oylamada, FETÖ'nün "Woodland Hazırlık Okulları"nın, ön açılış koşullarını karşılamaması ve genel kabul görmüş finansal standartlara uyulmaması nedeniyle açılmadan kapatılmasına karar verilmişti.

Alabama Eğitim Departmanı (AEA) Genel Müdürü Theron Stokes, söz konusu okulun eyalet dışı şirketlerle bağlantısına dikkati çekerek, "Umarım bu dava, sözleşmeli okul işinde, kurumsal çıkarları adına para kazanmak için Alabama'yı kullanmak isteyenlere bir uyarı niteliğinde olur. Alabamalıların girişimlerini destekleyeceğiz ama bu işi para toplama olarak görenlere AEA hep karşı duracaktır." ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'nün Texas merkezli "Unity Okul Hizmetleri" adlı sözleşmeli okullar yöneticisi Soner Tarım hakkında Ağustos 2019'da AEA tarafından ilk olarak okul başvurularında "hile ve yanlış yönlendirme yaptığı" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Dava dosyasında Tarım'ın, Alabama'daki okul başvurusunda, okulla bağlantılı başka bir FETÖ vakfıyla ilişkisini gizlemeye yönelik "hileli davranışlarda bulunduğu"na vurgu yapılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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