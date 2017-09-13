ABD'de Felaketin Ortasında Ağızları Açık Bırakan Görüntü! Her Şeyi Bırakıp Güneşlendi

Irma Kasırgası Florida Keys'i enkaza çevirdi, gelen son fotoğraflar birçok binanın parçalara ayrıldığını gösteriyor. Florida genelinde halen milyonlarca insan elektriksiz. Kasırgada can kaybı da 60'a çıktı, kurbanların 18'i ABD'den. Karayipler'de çekilen uydu görüntüleri ise, Irma'nın getirdiği yıkımı net şekilde gösteriyor.

Karayipler'i yerle bir eden ve ABD'de ilerleyen Irma Kasırgası'nda can kaybı 60'a çıktı. Kurbanların 18'i ABD'de yaşamını yitirdi.

EVLERİN DÖRTTE BİRİ ENKAZA DÖNÜŞTÜ

ABD'nin güneyindeki Florida Keys'teki evlerin dörtte birinin enkaza dönüştüğü bildiriliyor. Florida Yarımadası'ndan Meksika Körfezi'ne uzanan, yaklaşık 160 kilometre boyunca birbirine köprüler ve yollarla bağlanan Keys isimli tatil adalarında yıkım her yerde.

Tüm evlerin hasar gördüğü Florida Keys'ten son gelen fotoğraflar, birçok binanın parçalara ayrıldığını gösteriyor. Arama kurtarma ekipleri enkazları inceliyor, bölgenin acil su ve yiyeceğe ihtiyacı var.



"HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Florida Keys sakini 50 yaşındaki Mercedes Lopez, sığındığı bir otelde "Bir evim yok, işim yok. Hiçbir şeyim yok. Buraya geldik, her şeyi evde bıraktık ve geri döndüğümüzde hiçbir şeyimiz olmayacak" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiriyor. Lopez ve üç aile üyesi, yaşadıkları Marathon isimli kasabadan kaçarak Orlando isimli otele sığınmışlardı.

Irma, dördüncü kategori seviyesinde ve 215 kilometre hızla Pazar günü Florida Keys'i vurmuş, fırtına yaklaşırken tatil adalarından büyük bir tahliye gerçekleşmişti.

BİR HAFTA DAHA KARANLIK

Florida eyaletinde halen milyonlarca kişi elektriksiz. Elektriklerin bir hafta daha gelmeyebileceği belirtiliyor. Yaklaşık 90 bin bölge sakini Florida Keys ve Miami Beach'e dönüyor ancak bölgedeki petrol istasyonları kapalı, cep telefonları çekmiyor. Başkan Donald Trump, yarın bölgeyi ziyaret edecek.



HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GÜNEŞLENİYOR

Felaket bölgesinde en çarpıcı fotoğraflardan biri, Ponte Vedra Beach'te Reuters tarafından çekildi. Fotoğrafta, bir kadın kasırganın harabaye çevirdiği plajda hiçbir şey olmamış gibi güneşleniyor.