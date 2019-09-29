ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel

ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel

ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.

29.09.2019 10:16
ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.


Başkan Donald Trump yönetimin göçmenlerin göçmen mahkemesine çıkarılmadan daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi Washington DC'deki bir federal yargıç tarafından engellendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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