ABD'de federal mahkeme Trump'ın sığınma şartlarını zorlaştıran uygulamasını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde görülen davada, federal mahkeme Trump yönetiminin göçmen yasasıyla ilgili yeni kısıtlamalar getiren uygulamasını durdurdu.

Kaliforniya eyaletinin Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, çarşamba günü verdiği kararda ABD-Meksika sınırını geçenlerin sığınma talepleriyle ilgili, var olan diğer yasalarla uyumlu olmadığı gerekçesiyle, yeni kısıtlamalar getiren uygulamayı durdurma kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle