ABD'de federal mahkeme, Horn Lake yönetiminin cami inşasına izin vermesine hükmetti

ABD'de federal mahkeme, Mississipi eyaletindeki Horn Lake ilçesi yönetiminin, kentte cami inşa edilmesine izin vermesini kararlaştırdı.

Federal Yargıç Michael P. Mills, DeSoto County şehrine bağlı Horn Lake'te cami inşa etmek isteyen ancak talepleri ilçe yönetimince reddedilince "dini ayrımcılık" şikayetiyle mahkemeye başvuran 2 Müslüman'ın lehine karar verdi.

Kent yönetiminin, 2021'in başında reddettiği cami inşaatı planı başvurusunu kabul etmesini isteyen Yargıç Mills, ayrıca Horn Lake'in cami için gerekli tüm inşaat ve izin başvurularında alışılmadık gecikmeler ve yasa dışı ayrımcı niyet olmaksızın hareket edilmesi talimatını verdi.

Yargıç Mills, ayrıca, ilçe yönetiminin cami inşa etmek isteyen Maher Abuirshaid ile Riyadh Elkhayyat'a 25 bin dolar ödemesine ve avukat masraflarının karşı tarafa yüklenmesine hükmetti.

DeSoto County şehri sakini Abuirshaid ve Elkhayyat, kentteki Müslümanların en yakın caminin bulunduğu Memphis'e araçla yarım saatlik yol çekerek gitmek zorunda kalmamaları için Horn Lake'te cami inşa etmek talebinde bulunmuştu.

Horn Lake şehir planlama komisyonu, 2021'in başlarında, cami için talep edilen planın reddedilmesini tavsiye etmiş, kent yönetimi "cami için talep edilen yerde yangın söndürücüler için yeterli su rezervi olmadığı, trafik ve gürültü ihtimalini" gerekçe göstererek tavsiyeye uymuştu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Abuirsahid ve Elkhayyat adına Kasım 2021'de kent yönetimine karşı ayrımcılık davası açmış, yönetimin projeyi "Müslüman karşıtı önyargıyla" reddettiğini ileri sürmüştü.

Cami, inşaatı tamamlanınca DeSoto County'nin ilk camisi olacak.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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