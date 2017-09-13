- ABD'de feci kaza



GEORGIA - ABD'nin Georgia eyaletinde feci bir kaza yaşandı. Ormanlık bölgede seyir halinde ilerleyen cipin önüne ağaç devrildi. Devrilen ağaç aracın tam ön kısmına düşerken, sarsıntıyla havaya kalkan cip tekrar olduğu yere düştü.

Irma kasırgasının etkisinin devam ettiği ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan kazada, ormanlık bölgede seyir halinde ilerleyen cipin önüne ağaç devrildi. Devrilen ağaç aracın tam ön kısmına düşerken, sarsıntıyla havaya kalkan cip tekrar olduğu yere düştü. Kazada yaralanan sürücüye, kazayı kaydeden aracın sürücüsü yardım etti.