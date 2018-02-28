ABD'de Faiz Artışı Beklentisiyle Dolar 3.81 Lirayı Aştı (2)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell'ın, "piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3.81 lirayı aştı.

Powell'ın yaptığı sunumda, "Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde. Her zamanki gibi para politikaları veriler ışında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek" dedi.

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, konuşmanın ardından 3.8164 liraya kadar yükselirken, 1.22 dolar düzeyine inen euro da parite etkisiyle 4.67 lirayı gördü. Dolar daha sonra 3.80 - 3.81 lira, euro da 4.65 - 4.66 lira aralığına döndü.

Powell, Temsilciler Meclisi'nde sorulara verdiği yanıtlarda, Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikasına ilişkin öngörülerini hazırlayacaklarının altını çizerek, "Özellikle enflasyonun (yüzde 2.0) hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşümü destekleyen verileri gördüğümüze inanıyorum. Bunun yanında, küresel düzeyde güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğu da anlaşılıyor" dedi.

Fed Başkanı Powell'in ABD Kongresi'ndeki ifadelerinin ardından ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı. Dört gündür yükselişte olan ABD borsaları Powell'in faiz oranlarının artmaya devam edeceğine ilişkin yorumlarının ardından ilk kez düştü.

Dow Jones Sanayi Endeksi 299.24 puan düşerek 25,410.03 seviyesinden kapandı. S&P 500 yüzde 1.27 düşüşle 2,744.28 puanla kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1.23 düştü.

"Fed vurunca piyasalar inliyor"

İş Yatırım'ın, "Fed vurunca piyasalar inliyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Şubat ayını dünya ekonomisinin iki ana motoru ABD ve Çin'den gelen darbelerle bitiriyoruz. İlk darbe Fed'in 2018 yılında dört kez 25 bazpuan faiz artırımına kapıyı aralayan Powell'dan geldi.

"İkinci darbe ise beklentinin altında kalan PMI rakamları ile Çin'den geldi. Saat farkı nedeniyle Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki satış dalgasından etkilenmedi.

"Hisse senedi, tahvil ve dövizde gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir performans gösterdik.

"Kamu şirketlerinin 60 milyar, özel şirketlerin 80 milyar olmak üzere toplam 140 milyar KDV alacağının tahsili şirketler kesimini ve bankaları rahatlatacak bir gelişme.

"Finansman ihtiyacının üzerinde yaptığı 60 milyarlık borçlanma sayesinde Hazine bu ödemenin önemli kısmını zorlanmadan yapacak.

"Ancak kalan kısmı için piyasaya gelmek zorunda kalacak. Dolayısıyla özel kesimin borcu azalırken kamunun borcunun artmasını bekliyoruz." - İstanbul