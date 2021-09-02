ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentileri geride bıraktı
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ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentileri geride bıraktı

ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentileri geride bıraktı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 508,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren fabrika siparişlerinin yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri haziran ayında ise yüzde 1,5 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,1 artışla 257,4 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,9 yükselerek 250,7 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
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