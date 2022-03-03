ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı - Haberler

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ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 544,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,6 artışla 277,6 milyar dolar, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 1,2 artarak 266,7 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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